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Спецпроект показал миры писателя Ивана Ефремова с помощью ИИ

Спецпроект показал миры писателя Ивана Ефремова с помощью ИИ

К 54-й годовщине со дня смерти советского писателя-фантаста и палеонтолога Ивана Ефремова сайт 360.ru подготовил спецпроект, посвященный его научному и литературному наследию.

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