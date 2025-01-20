Финские власти ответили на публикации СМИ о непричастности РФ к инциденту с EstLink 2

Полиция Финляндии продолжает расследование повреждения электрокабеля EstLink 2. Об этом сообщил глава отдела расследований Центральной криминальной полиции и комиссар по уголовным делам Сами Лииматайнен в эфире телерадиокомпании Yle.
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