Экспертный клуб обсудил российский спорт

Петр Казанский, спортивный функционер; президент Федерации мас-рестлинга Санкт-Петербурга; руководитель организации "Спортивные Проекты" По словам эксперта, Олимпийские Игры – это, те комплексные международные соревнования, в программу которых стремиться попасть любой вид спорта, его сильнейшие спортсмены и тренеры.