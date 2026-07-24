Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 982 подписчика

Экспертный клуб обсудил российский спорт

Экспертный клуб обсудил российский спорт

Петр Казанский, спортивный функционер; президент Федерации мас-рестлинга Санкт-Петербурга; руководитель организации "Спортивные Проекты" По словам эксперта, Олимпийские Игры – это, те комплексные международные соревнования, в программу которых стремиться попасть любой вид спорта, его сильнейшие спортсмены и тренеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии