Путин отметил рост мощи морской составляющей ядерной триады России

Президент России Владимир Путин в День военно-морского флота отметил рост мощности морской составляющей ядерной триады страны и профессионализма российских моряков, подчеркнув их значимость для национальной обороны и безопасности в мировом океане.
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