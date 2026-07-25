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Царьград

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Путин отметил рост мощи морской составляющей ядерной триады России

Путин отметил рост мощи морской составляющей ядерной триады России

Президент России Владимир Путин в День военно-морского флота отметил рост мощности морской составляющей ядерной триады страны и профессионализма российских моряков, подчеркнув их значимость для национальной обороны и безопасности в мировом океане.

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