"220 рублей на человека": российская бедность на примере псковской семьи

Конкуренция — главный защитник потребителя. Чем больше добросовестной конкуренции, тем ниже цены и выше качество, этому учит экономика — наука о рациональном ведении хозяйства.
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