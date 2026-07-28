Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

434 подписчика

Артамонов: мэр Липецка и заместители губернатора вступили в мобрезерв

Артамонов: мэр Липецка и заместители губернатора вступили в мобрезерв

Мэр Липецка Михаил Щербаков, заместители губернатора Липецкой области, а также несколько региональных министров и глав муниципальных округов вступили в мобилизационный резерв, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии