Артамонов: мэр Липецка и заместители губернатора вступили в мобрезерв

Мэр Липецка Михаил Щербаков, заместители губернатора Липецкой области, а также несколько региональных министров и глав муниципальных округов вступили в мобилизационный резерв, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.
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