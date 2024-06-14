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Газета «Культура»

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Превращение Европы

Превращение Европы

Материал опубликован в №5 газеты "Культура" за 2024 год Признаюсь, за последние несколько лет я уже попривык к шокировавшим прежде новостям из «развитых стран», что проходят по разряду «толерантность и прочая дичь».

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