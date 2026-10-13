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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сефершаев, Семенов, Саргсян, Алирзаев и еще шесть атлетов вошли в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира

Стал известен состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира. На турнире выступят двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира Сергей Семенов (весовая категория до 130 кг), Эмин Сефершаев (до 55 кг), Анвар Аллахьяров (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Даниял Агаев (до 67 кг), Мингиян Горяев (до 72 кг), Сергей Кутузов (до 77 кг), Гамзат Гаджиев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).

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