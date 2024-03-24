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Вайсфельд о вылете «Динамо»: «У хоккеистов «Трактора» горели глаза, чего не наблюдалось у динамовцев. Травмы Гусева и Пакетта – объективные причины»

Московский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, уступив «Трактору» (0-4).  «У хоккеистов «Трактора» горели глаза, чего не наблюдалось у «Динамо».

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