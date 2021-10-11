Минфин США предрекает катастрофу если не поднять лимит госдолга

Столкновение с экономическим кризисом ожидает США в случае если законодатели в Конгрессе не согласуют до декабря повышение потолка государственного долга.
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