Фридман наносит своей родине новый удар

Люксембургский ABH Holdings, принадлежащий российским миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену, подал иск против Украины более чем на 1 миллиард долларов в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, входящий во Всемирный банк.
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