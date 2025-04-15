СК вновь попросил арестовать державших в рабстве девять человек в Кемерово мужчин

В Кемерово следственные органы повторно подали ходатайство в Центральный районный суд на арест мужчин, которые в течение 13 лет содержали в рабстве девять человек, сообщает 15 апреля региональное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ.
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