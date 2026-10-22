Связи между нейронами гиппокампа — клетки мозга © Джейсон Кирк и Куин Нгуен/Nikon Small World PhotomicrographyВзаимодействие молекул воды с определенным участком токсичного тау-белка может способствовать формированию фибрилл — волокнистых структур, которые накапливаются в клетках мозга.