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В Туве готовятся к эвакуации сельчан из-за наводнения

В Кызылском районе Тувы 18 ноября усложнилась паводковая обстановка. Вблизи села Ээрбек уровень воды в Енисее за три часа поднялся сразу на 40 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

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