Едущим в Крым рекомендуют заправиться по полной топливом и водой

Такие советы дают в эфирах федеральных радиостанций отправляющимся по полуостров с «большой земли». По радио разъясняют необходимость прохождения досмотровых процедур при въезде на Крымский мост, объясняют, как проводится досмотр и приводят данные, сколько на это уходит времени.