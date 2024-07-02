Едущим в Крым рекомендуют заправиться по полной топливом и водой

Такие советы дают в эфирах федеральных радиостанций отправляющимся по полуостров с «большой земли». По радио разъясняют необходимость прохождения досмотровых процедур при въезде на Крымский мост, объясняют, как проводится досмотр и приводят данные, сколько на это уходит времени.
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