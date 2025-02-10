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Закон, порядок, государство

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В Иркутской области полицейские оказали помощь бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции

На днях в кабинете начальника ОМВД России по Нижнеудинскому району полковника полиции Хачатура Григоряна состоялась передача средств бойцу с позывным Викинг, который сейчас находится в отпуске.

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