Вундеркинд из России Елисей Мысин из России выиграл Международный конкурс пианистов в США

Юный пианист завоевал первую премию на Международном конкурсе имени Фредерико Шопена в 12 лет.Елисей Мысин, юный пианист Елисей Мысин не просто принял участие в Международном конкурсе имени Фредерика Шопена в Нэшвилле, но и одержал на нем победу.