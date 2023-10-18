Вундеркинд из России Елисей Мысин из России выиграл Международный конкурс пианистов в США

Юный пианист завоевал первую премию на Международном конкурсе имени Фредерико Шопена в 12 лет.Елисей Мысин, юный пианист Елисей Мысин не просто принял участие в Международном конкурсе имени Фредерика Шопена в Нэшвилле, но и одержал на нем победу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии