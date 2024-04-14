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Червиченко предсказал мрачные тренерские перспективы Абаскаля после увольнения из «Спартака»

Червиченко предсказал мрачные тренерские перспективы Абаскаля после увольнения из «Спартака»

Андрей Червиченко высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака». Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что Гильермо Абаскаль после увольнения с поста главного тренера красно-белых не имеет особых тренерских перспектив и будет прозябать во второсортных лигах.

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