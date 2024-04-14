Червиченко предсказал мрачные тренерские перспективы Абаскаля после увольнения из «Спартака»

Андрей Червиченко высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из «Спартака». Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что Гильермо Абаскаль после увольнения с поста главного тренера красно-белых не имеет особых тренерских перспектив и будет прозябать во второсортных лигах.