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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белоус о Соболеве в «Зените»: «Может часто оставаться на лавке, но ему денежки важнее игры. Благодаря Глушенкову сможет забивать больше, чем в «Спартаке»

Белоус о Соболеве в «Зените»: «Может часто оставаться на лавке, но ему денежки важнее игры. Благодаря Глушенкову сможет забивать больше, чем в «Спартаке»

Сообщалось, что «Спартак» получит за форварда около 8 млн евро. «Соболев усилит «Зенит» и ослабит «Спартак» (смеется).

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