В Петербурге прошло вручение Царскосельской художественной премии

Одним из лауреатов стал Вениамин Смехов. В Мемориальном музее-лицее А. С. Пушкина прошло вручение Царскосельской художественной премии за творческий вклад в развитие в развитие российской культуры и искусства.
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