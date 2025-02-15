Квартира в Москве. Проект инициирован Оксаной Олейник.При слове «романтический» у вас возникают ассоциации с розовыми стенами, оборчатыми занавесками, свечами на столе и подушками в форме сердечек? Обратите внимание: Интерьер гостиной с угловым диваном.
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