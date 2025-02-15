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stroimdom21

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    это всё чухонские кухни.... а ещё белый цвет - это цвет моргаБелый цвет — само...
  • Михаил Васильев
    Это не для моей ванны, площадью 2 кв. метра ...Шкаф под раковину...
  • Вовладар Даров
    Ненадо пугать народ, как сажали так и будут сажать растительную культуру!Если летом в вас ...

Свежие идеи для создания атмосферы романтики в гостиной — в нашей новой подборке проектов от российских и зарубежных дизайнеров

Свежие идеи для создания атмосферы романтики в гостиной — в нашей новой подборке проектов от российских и зарубежных дизайнеров

﻿﻿Квартира в Москве. Проект инициирован Оксаной Олейник.При слове «романтический» у вас возникают ассоциации с розовыми стенами, оборчатыми занавесками, свечами на столе и подушками в форме сердечек? Обратите внимание: Интерьер гостиной с угловым диваном.

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