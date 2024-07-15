На ТНТ стартует сериал «Ира» с Ингрид Олеринской в МФЦ

На канале ТНТ состоится телепремьера оригинального сериала онлайн-кинотеатра Okko «Ира». История расскажет про язвительную девушку чуть за тридцать, чья жизнь наполнена комичными и запутанными ситуациями.
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