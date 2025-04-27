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Каленчук: форма мужского рода слова кофе нехарактерна для русского языка

Каленчук: форма мужского рода слова кофе нехарактерна для русского языка

Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) Мария Каленчук заявила агентству РИА Новости, что форма мужского рода слова "кофе" нехарактерна для правил русского языка.

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