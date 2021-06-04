Красная дорожка: 5 самых красивых платьев Анджелины Джоли, от которых захватывает дух Сегодня свой 46-й день рождения празднует одна из самых талантливых и стильных актрис Голливуда, посол доброй воли ООН и мама шестерых детей Анджелина Джоли.