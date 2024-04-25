Киевская сторона получает не меньше поддержки от Соединенных Штатов, чем получал Афганистан. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, информирует РИА Новости.
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