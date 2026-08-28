Моде все возрасты покорны

Почему сегодня один и тот же жакет одинаково органично смотрится и на 25-летней, и на 55-летней женщине? Мода все реже диктует, что «положено» носить в том или ином возрасте, а бренды все чаще ориентируются не на дату рождения, а на образ жизни и стиль человека.