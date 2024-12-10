Бывший нижегородский чиновник нашел работу в Архангельске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 декабря, ФедералПресс. Илья Лагутин, бывший глава Агентства по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области и до этого возглавлявший Нижегородский район столицы Приволжья, теперь будет курировать программу по развитию Архангельска.