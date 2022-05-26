В Приморье экс-глава стройкомпании получил срок за обман дольщиков на 300 миллионов рублей

Суд во Владивостоке вынес приговор бывшему руководителю строительной компании "Дальстройконтрнакт" за обман 150 дольщиков на 300 миллионов рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post в Приморском крае со ссылкой на региональную прокуратуру.