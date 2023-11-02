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Китай

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МИД КНР: Глава администрации САР Сянган не будет принимать участие в неформальной встрече руководителей АТЭС по причинам, связанным с рабочим графиком

Пекин, 1 ноября /Синьхуа/ -- Глава администрации Специального административного района /САР/ Сянган Ли Цзячао уполномочил финансового секретаря администрации САР Сянган Чэнь Маобо участвовать от его имени в неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ из-за проблем с рабочим графиком, сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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