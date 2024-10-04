Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Чиновник Банка Японии призвал к медленным и осторожным действиям по ставке

Центральный банк Японии имеет возможность повысить процентные ставки еще больше, но должен действовать осторожно и медленно, чтобы не навредить экономике, заявил член правления ЦБ Асахи Ногучи, слова которого передает Reuters.

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