Чиновник Банка Японии призвал к медленным и осторожным действиям по ставке

Центральный банк Японии имеет возможность повысить процентные ставки еще больше, но должен действовать осторожно и медленно, чтобы не навредить экономике, заявил член правления ЦБ Асахи Ногучи, слова которого передает Reuters.
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