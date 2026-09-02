В Гостином Дворе стартует Московская книжная ярмарка с участием 11 стран

Сегодня в Москве в Гостином Дворе открывается 39-я Московская книжная ярмарка. В ней римут участие более 300 издательств из России и 11 зарубежных стран.
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