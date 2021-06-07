Логан Пол отбоксировал восемь раундов с Флойдом Мейвезером

В Майами (штат Флорида, США) на арене Hard Rock Stadium состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии состоялся выставочный бой между экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.
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