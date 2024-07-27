НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Пеп о будущем: «Не исключаю, что продлю контракт с «Ман Сити». 9 лет в одном клубе – целая вечность»

Пеп о будущем: «Не исключаю, что продлю контракт с «Ман Сити». 9 лет в одном клубе – целая вечность»

Действующее соглашение «Ман Сити» и тренера рассчитано до 2025 года. «Мы много лет общаемся с клубом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх