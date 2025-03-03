Politico: страны ЕС опасаются, что фон дер Ляйен расширит полномочия Брюсселя

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен использует сложившийся кризис для расширения полномочий Брюсселя и усиления его влияния.
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