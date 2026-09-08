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Калуга-поиск

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Один погибший и четыре пострадавших: столкновение "Лады" и "Мицубиси" под Калугой

Один погибший и четыре пострадавших: столкновение "Лады" и "Мицубиси" под Калугой

Под Калугой произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что 6 сентября около 22:15 на автомобильной дороге Калуга - Перемышль в районе деревни Андреевское столкнулись автомобили "Лада Ларгус" и Mitsubishi Lancer.

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