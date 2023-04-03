Нежные сочники с творогом!

Сочники очень нежные, мягкие и долго не черствеют, с ароматной творожной начинкой! Рецепт очень простой и с ним справится каждый! Порадуйте своих родных и близких вкусной домашней выпечкой! Приготовление: Мягкое сливочное масло перетереть с сахаром.