Почему Сталин не летал на самолётах...

Иосиф Виссарионович Сталин за десятилетия пребывания у власти практически не пользовался самолётами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Это стихотворение поэт Александр Наумов написал в ответ на фразу Лаймы Вайкуле о том, что Пугачева «находится у каждого русского в культурном коде»
- ЧЕСТЬ ВЫШЕ ЖИЗНИ: ПОДВИГ ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА ГЕРАСИМОВА
- «Нас не накручивают - нами вертят!»: Поплавская ответила депутату Родниной на слова о россиянах, недовольных платёжками за ЖКХ
Свежие комментарии
- Это стихотворение...
- Как такое возможн...
- ЧЕСТЬ ВЫШЕ ЖИЗНИ:...
Сталин - это важнейшая ЭПОХА...Сталин чувствовал себя Творцом истории и не мог подвергать свою Роль , Судьбу опасности из-за ненадежности тогдашних самолетов...