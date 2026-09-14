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☭КОМПАС

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Почему Сталин не летал на самолётах...

Почему Сталин не летал на самолётах...

Иосиф Виссарионович Сталин за десятилетия пребывания у власти практически не пользовался самолётами.

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