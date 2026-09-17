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Onimusha: Way of the Sword: Видеообзор

Onimusha: Way of the Sword: Видеообзор

Onimusha возвращается! Как чувствует себя перезапуск легендарной серии в 2026 году? Разберём, на что похожа новая игра и что Way of the Sword приобрела и потеряла, вернувшись спустя 20 лет.

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