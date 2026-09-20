Трамп подписал закон об "адских санкциях": российскому импорту грозят пошлины до 500%

Президент США утвердил закон имени Линдси Грэма, резко ужесточающий ограничения против России. Под удар попадут чиновники, банки, энергетические и оборонные предприятия, а также суда, задействованные в экспорте нефти и обходе запретов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С Чубайса принуди...
- С Чубайса принуди...
- ХХLы это своего ...
Посмотрим как Китай ответит
Больше санкций, интересных и нужных, не до всех дошло ещё) Это ловушка для Трампа, чтоб он сгубил себя в тарифных войнах, только он не торопится в неё.
Трамп показывает в очередной раз своё скудоумие . Вот он пытается показать своё превосходство и убийственное давление на Россию . "Дурак обыкновенный" написано русскими разведчиками на обшлаге его пиджака . Ему и не вдамёк , что ВВП и не думает тратить время на безумные выдумки совершенно бездействующих санкций и пошлин . Они и так работают ответно на каждое его действие и мало того дают возможность подключиться всем странам БРИКС и других дружественных нам странам , что меняет ситуацию в мире , ломают убогую Америку , заставляя её впадать в нищету .