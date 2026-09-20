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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Трамп подписал закон об "адских санкциях": российскому импорту грозят пошлины до 500%

Трамп подписал закон об "адских санкциях": российскому импорту грозят пошлины до 500%

Президент США утвердил закон имени Линдси Грэма, резко ужесточающий ограничения против России. Под удар попадут чиновники, банки, энергетические и оборонные предприятия, а также суда, задействованные в экспорте нефти и обходе запретов.

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Новый комментарий от пользователя
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Трамп показывает в очередной раз своё скудоумие . Вот он пытается показать своё превосходство и убийственное давление на Россию . "Дурак обыкновенный" написано русскими разведчиками на обшлаге его пиджака . Ему и не вдамёк , что ВВП и не думает тратить время на безумные выдумки совершенно бездействующих санкций и пошлин . Они и так работают ответно на каждое его действие и мало того дают возможность подключиться всем странам БРИКС и других дружественных нам странам , что меняет ситуацию в мире , ломают убогую  Америку , заставляя её впадать  в нищету .