В Германии объяснили размещение в республике американских ракет желанием сохранить "баланс в сдерживании" России

Министр финансов Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер обосновал запланированное размещение на территории страны американских дальнобойных ракет необходимостью сохранения баланса в сдерживании России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии