Wildberries и Russ запустили виртуальный музей «Культурный код России»

Объединённая компания Wildberries и Russ совместно с 3D Платформой запустили виртуальный интерактивный музей, в котором представлена продукция региональных брендов — лауреатов конкурса «Культурный код России».
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