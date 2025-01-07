«Цены на газ выросли на 20%». Сийярто обвинил Украину в нанесении вреда европейской экономике

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону со словацким коллегой Юраем Бланаром заявил, что Украина в очередной раз поставила экономику Европы в сложное положение, прекратив транзит российского газа в страны Евросоюза, в том числе Австрию, Венгрию и Словакию.