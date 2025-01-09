В школе «Свиблово» собрали средства для помощи детям ЛНР

В школе «Свиблово» состоялась благотворительная ярмарка «БлагоДарю». Она поразила посетителей разнообразием изделий: от очаровательных вязаных игрушек до изысканных авторских украшений и оригинальных ёлочных шаров.
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