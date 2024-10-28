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Более 100 тысяч справок из центров занятости оформили онлайн в Подмосковье

Более 100 тысяч справок из центров занятости оформили онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья оформили свыше 100 тысяч справок из центров занятости через «Госуслуги». Чаще всего они обращались за документом, подтверждающим отсутствие или наличие регистрации в качестве безработного.

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