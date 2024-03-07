«Мне это не нравится». Льюис Хэмилтон – о скандалах с Хорнером и Сулайемом

«Мне это не нравится». Льюис Хэмилтон – о скандалах с Хорнером и СулайемомLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что он не в восторге от скандалов в паддоке в последнее время, как ситуации с руководителем Red Bull Racing Кристианом Хорнером и президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом.