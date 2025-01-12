Bloomberg: советники Мерца опасаются, что Трамп улучшит шансы Шольца на выборах

Советники главы немецкой партии "Христианские демократы" (ХДС), кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца выражают опасения, что приход избранного президента США Дональда Трампа к власти может повысить шансы действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на переизбрание.
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