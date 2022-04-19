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Борис Игнатьев считает, что ЦСКА обыграет «Спартак»: «У армейцев более сбалансированная и тактически грамотная команда»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался в преддверии матча ЦСКА – «Спартак». Игра в рамках 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России состоится 20 апреля.

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