Минздрав РФ обновил рекомендации, как должны выглядеть врачи и медсестры

Минздрав РФ опубликовал обновленные рекомендации по внешнему виду сотрудников больниц и поликлиник. Белый халат остался основой профессионального стиля, но есть пожелания к фасону, прическе и даже к запаху медработников, сообщил «Коммерсантъ».
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