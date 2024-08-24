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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Минздрав РФ обновил рекомендации, как должны выглядеть врачи и медсестры

Минздрав РФ обновил рекомендации, как должны выглядеть врачи и медсестры

Минздрав РФ опубликовал обновленные рекомендации по внешнему виду сотрудников больниц и поликлиник. Белый халат остался основой профессионального стиля, но есть пожелания к фасону, прическе и даже к запаху медработников, сообщил «Коммерсантъ».

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