«Избыточный вес и близорукость»: Генштаб Франции назвал главные проблемы при наборе новобранцев

Согласно отчету Генштаба Франции, по сравнению с 2015 годом количество кандидатов, претендующих на одну должность в вооруженных силах страны, упало с 2,2 до 1,5 чел.
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