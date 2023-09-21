Военное обозрение

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«Избыточный вес и близорукость»: Генштаб Франции назвал главные проблемы при наборе новобранцев

«Избыточный вес и близорукость»: Генштаб Франции назвал главные проблемы при наборе новобранцев

Согласно отчету Генштаба Франции, по сравнению с 2015 годом количество кандидатов, претендующих на одну должность в вооруженных силах страны, упало с 2,2 до 1,5 чел.

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