МВД напомнило о завершении периода автоматического продления прав

МВД: период автоматического продления водительских прав истечет в 2025 году Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, станут недействительными в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.